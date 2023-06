Donetski oblastis Postimehega kohtunud snaiprid ei tohtinud öelda, kui palju Vene okupante on nad hävitanud. Selle üle peetakse muidugi arvestust, kuid «seda teavad need, kes peavad teadma». Meeste kinnitusel on nende efektiivsusprotsent 90.