Ühena firma OceanGate Expeditions esimestest klientidest Atlandi ookeani põhjaosas 3800 meetri sügavuses lebava vraki juurde sukeldunud sakslane Arthur Loibl tunnistab, et selliseks ettevõtmiseks peab olema pisut hullumeelne.

Praegu 61-aastane Loibl jutustas eile uudisteagentuurile The Associated Press, et mõte Titanicu vrakki vaadata tekkis tal 2016. aastal lõunapooluse ekspeditsioonil. Tollal pakkus üks Vene firma sukeldumist poole miljoni dollari eest.