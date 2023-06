KOHALIK VAADE ⟩ Põud võtab hispaanlastelt loodusrikkused ja elatise

Põud ja veenappus on ka poliitiline teema. Üks kõige teravamaid vaidluskohti on küsimus, kuidas tulla toime Doñana rahvusparki toitva põhjavee kuivamisega. See on rikkas põllumajanduspiirkonnas asuv UNESCO maailmapärandi looduskaitseala Huelva provintsis. Tegu on maailma suurima maasikaid eksportiva piirkonnaga. Looduspark ulatub üle 2700-ruutkilomeetri.