Duda võrdles Venemaad metsloomaga, kes tuleb maha lasta

«Kui metsloom inimese õgib, siis tavaliselt öeldakse, et teda tuleb lihtsalt jälitada ja maha lasta, sest ta on harjunud inimliha sööma. Sama on Venemaaga. Kui Venemaa sööb Ukraina ära, kasvõi osaliselt, tormab ta ülejäänud Ukraina kallale niipea, kui on taastunud. Ja siis ründab ta teisi riike: Poolat, Balti riike, Nõukogude Liidu endise mõjusfääri riike,» tsiteeris Poola presidendi sõnu telekanal Espresso.