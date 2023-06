Prigožin: Wagneri võitlejad sisenesid Rostovisse

«Meie teed blokeerima saadetud kaitseministeeriumi üksused astusid kõrvale. Me ei võitle lastega. Me ei tapa lapsi. Lapsi tapab (kaitseminister Sergei) Šoigu, paisates sõtta väljaõpetamata sõdureid, sealhulgas ajateenijaid.»

«Ta pani meie vastu 18-aastased poisikesed. Nad on seal kõik lapsed, sobivad lastelasteks. Seetõttu jäävad need poisid ellu. Me võitleme ainult elukutselistega, kuid kui keegi veel satub meie teele, hävitame kõik, kes teele jäävad. Me läheme edasi, läheme lõpuni,» rõhutas Prigožin.