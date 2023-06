Macron: Putin loodab pikalt kestvat sõda Ukrainas

Ta ütles intervjuus, et Ukraina jätkuv vastupealetung on väga tähtis Kremli liidri toomiseks läbirääkimiste lauda.

«Ma arvan, et selle vastupealetungi eesmärk on suruda venelased läbi rääkima ja tulema tagasi lauda ilmselt paremate tingimustega ukrainlaste jaoks,» ütles Macron inglise keeles.

Vastates küsimusele, kas Putin võib olla valmis tegema järeleandmisi, ütles Macron: «Kui on suur muutus vastupealetungi tõttu, siis see on võimalik.»

Putini eelistus on «kindlasti pikalt kestev sõda, kuna ma arvan, et ta on kindel, et aeg töötab Venemaa kasuks», lisas Macron.

Varem reedel süüdista Macron Venemaad, et see on «destabiliseeriv jõud Aafrikas».

Prantsusmaa president, kes püüdis eelmisel aastal Ukraina sõja eel ja esimestel kuudel olla vahendaja Kiievi ja Moskva vahel, rõhutas nüüd, et tal ei ole praegu mingit põhjust Venemaa presidendile helistamiseks.