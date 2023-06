Saks: Venemaa juhtkond pole olukorda meedias kontrolli alla saanud

Saksa sõnul on küsimus eeskätt selles, kas Prigožini väljaastumine on Vene võimude kontrolli all väljunud või on tegemist lokaliseeritud mässuga.

Tähtsa nüansina tõi ekspert välja, et Venemaa ei suuda kontrollida olukorda oma meediaruumis: «Wagneri juht tegutseb ka põhimõttel, et kui suudad meedias luua mulje, et oled edukas, siis on võimalus, et Vene armee üksused ei hakka tema omadega võitlema,» sõnas ta Vikerraadiole, lisades, et toimuvast võibki olla olulisem meedias toimuv.