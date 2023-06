Stoicescu: Prigožin on kas hulluks läinud või on tal seljatagune olemas

«Need katsed on režiimi vastu suunatud,» nentis Stoicescu ja lisas, et Prigožini vastasseis Vene ladvikuga on olnud pikaaegne. Sarnaselt Rainer Saksale usub ka Stoicescu, et asi on tõsine.

«Ta on kas siis hulluks läinud või tal on ikkagi mingi seljatagune olemas, sest tema bravuurikus ei saa põhineda ainult otsesidemetele Putiniga, kelle kokana teda tundakse,» kommenteeris Stoicescu Prigožini võimalikke lisajõude. Samas on tema sõnul olnud sagedasi vihjeid, et Prigožinile on mõningane toetus ka FSB-s.