KARMO TÜÜR ⟩ Püss nimega Prigožin

Kas on olemas mingi tõenäosus, et tegu on tõepoolest ülekäte läinud palgaarmee juhatajaga, kes täiesti siiralt üritab sel moel vastu hakata teda toitnud süsteemile? 100 protsenti välistada seda muidugi ei saa, sest inimesed võivad alati mingil hetkel hulluks minna, kuid selle tõenäosus on väga väike.