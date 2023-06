Ukraina kutsus Kopenhaagenisse kokku rahukohtumise

Kohtumise kohta on avalikkusesse jõudnud vähe üksikasju, aga üks anonüümsust palunud Lääne ametnik ütles, et osalejate hulgas on Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Kopenhaageni kohtumise eesmärk on arutada võimalusi Ukrainas õiglase ja kestva rahu saavutamiseks, ütles ametnik.

Kutsutute hulgas on kõrgeid julgeolekuametnikke USAst, Euroopa Liidust ning teistest riikidest, kes on Venemaa kallaletungist alates Ukrainat toetanud, kuid ka neist, kes ei ole invasiooni hukka mõistnud.

«Nad on teinud G7-s väga kõva tööd rahuvalemi kallal,» ütles Euroopa diplomaatiline allikas, kes samuti soovis jääda anonüümseks.

«Nii et idee on minna edasi ja kaasata tähtsad tegijad nagu Brasiilia ja India. Nad ootavad ja loodavad, et kohal on ka Hiina.»

Kohtumisest teatas esimesena Briti ajaleht Financial Times.

Leht kirjutas kohtumisega seotud allikatele tuginedes, et osalejate hulgas võib olla Brasiilia, India ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ametnikke.

Nimetatud riigid ja Hiina kuuluvad koos Venemaaga ühendusse BRICS, mis ei ole ühinenud Lääne sanktsioonidega Moskvale.

Financial Timesi allikas ütles, et Kiiev on palunud Washingtonil ärgitada Brasiiliat, Indiat ja LAVi, Hiinat ja Türgit osalema. Türgi on NATO liige, kes sellest hoolimata on säilitanud head suhted Venemaaga.

India peaminister Narendra Modi külastas üleeile Washingtoni ja ütles ühisavalduses USA presidendi Joe Bideniga, et toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust.