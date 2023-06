Meloni: Venemaal valitseb seesmine kaos

Wagneri juht Jegveni Prigožin on esitanud Vene diktaatorile Vladimir Putinile tema pika võimuperioodi tõsiseima väljakutse ja teatanud relvajõudude peastaabi hõivamisest Rostovis, kust juhitakse pealetungi Ukrainale.

«Vene Föderatsioonis (valitseb) kaos… mis on üpriski suures vastuolus viimastel kuudel nähtud propagandaga,» ütles Meloni täna Austria visiidil.

Itaalia on oma liitlastega tihedas kontaktis, et kiirelt muutuva olukorra kohta infot jagada, lausus Meloni ja lisas, et kutsus kokku valitsuse ja luureteenistuste erakorralise kohtumise.