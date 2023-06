Läti kaitseväe juhataja: Prigožini mäss surutakse tõenäoliselt maha

Ta märkis, et viimase 24 tunni sündmused ei osuta võimuvahetusele Venemaal.

Samuti manitses Kalniņš mitte ülehindama Prigožini võimekusi ja olema kriitiline tema väidete suhtes, nagu oleks tema käsutuses 25 000 võitlejat ja et tema poolele on üle jooksnud osa Vene regulaararmeest.

Kalniņši sõnul on Prigožini populaarsus ja «pompoossus» kunstlikud: tema menu on kasvanud tulenevalt sotsiaalmeediast, mitte edust lahingutandril, märkis Läti kaitseväe juhataja.

«Prigožin mõistab, et on mõjuvõimu kaotanud, ta on kahtlemata kurjategija – ta ei ole silmitsi ainult rahvusvahelise õigusemõistmisega, vaid peab aru andma ka kodus. Tal ei olnud muud valikut, kui selline samm astuda,» ütles Kalniņš.