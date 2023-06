Prigožini sõnul võeti Rostov üle ühegi lasuta

«Miks riik meid toetab? Sest me asusime õigluse marsile,» ütles mässu tõstnud Vene erasõjaväe juht suhtlusvõrgustikus Telegram. «Jõudsime Rostovisse. Ühegi lasuta võtsime üle (sõjaväe) peastaabi. Me ei puutunud oma teel ühtegi sõdurit, ei tapnud ühtegi inimest,» pajatas ta, kuid lisas, et tema vägesid rünnati suurtükkide ja helikopteritega.