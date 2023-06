Intervjuu ⟩ Ekspert: reedetud Prigožin on Putini Venemaale enneolematu vastane

Milline on teie hinnang eile õhtul alanud riigipöördekatsele Venemaal? Millised on võtmeaspektid, mida selle puhul jälgima peaks?

Ilmselgelt on tegu sõjaväelise mässuga Putini režiimi vastu kellegi poolt, kes on ise olnud samuti süsteemi üks osa. Prigožin on seega nagu Kremli püstol, kes on nüüd enda omaniku vastu pöördunud.