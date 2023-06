Wagneri väed liiguvad läbi Lipetski oblasti

«Wagneri erasõjaväe tehnika liigub läbi Lipetski oblasti territooriumi,» ütles kuberner Igor Artamonov täna suhtlusvõrgustikus Telegram.

«Meenutan, et elanikel on tungivalt soovitatud kodudest mitte lahkuda ega ühegi transpordivahendiga liigelda.»

Ta lisas, et võimud võtavad «kõiki vajalikke meetmeid elanike turvalisuse tagamiseks» ja väitis, et «olukord on kontrolli all».

Lipetski oblast asub umbes 360 kilomeetri kaugusel Moskvast ja on pealinnale oluliselt lähemal kui Doni-äärne Rostov, mille Wagneri väed hõivasid öösel.

Kuberner ei öelnud, kus Wagneri vägesid täpselt nähti, kuid Kremli-meelne Telegrami kanal Rõbar vahendas, et Wagneri kolonnid liiguvad Jeletsi kandis, umbes 390 kilomeetri kaugusel pealinnast.

Uudisteagentuur AFP ei saanud sellele teatele sõltumatut kinnitust.

Mässuliste juht Jevgeni Prigožin viis öösel oma väed Ukrainast Venemaale ja hõivas sõjaväe peastaabi Rostovis, kust juhitakse pealetungi Ukrainale.

Edasi on ta tõotanud liikuda Moskvasse ja kukutada Venemaa sõjalise juhtkonna.

Teateid wagnerlaste kohta on tulnud ka Voronežist, kuid Lipetsk on seni teadaolevalt lähim punkt Moskvale, kuhu mässulised jõudnud on.

Põhjapool Kaluga oblastis, mis asub pealinnale lähemal, kehtestati liikumispiirangud.

«Palun hoiduge erasõidukitega liiklemisest nendel teedel, välja arvatud juhul kui see on hädavajalik,» ütles kuberner Vladislav Šapša sotsiaalmeedias, viidates oblastist välja viivatele teedele.

Voroneži oblastis rakendatakse võimude teatel «lahingumeetmeid», samuti on teatatud suurest kütusehoidla põlengust.

Moskvas on kehtestatud «terrorivastase operatsiooni režiim» ja linna viivaid teid suletakse.

Linnapea Sergei Sobjanini sõnul on olukord Moskvas mässuliste lähenedes raske.