Vene ajakirjanik: taandumine hävitas Prigožini maine

The Insideri toimetaja Timur Olevski sõnul kaitses Prigožin väljakuulutatud «õigluse marsiga» tegelikult vaid oma ärihuve. Kui wagnerlaste juhile lubati, et tema rühmitust laiali ei saadeta, andis ta tagasikäigu.

«See tähendab, et kui ta rääkis õiglusest kõigi venelaste jaoks, siis ta valetas. Tema eesmärk oli üsna merkantiilne: kaitsta eraõjafirmasid, äri ja ei midagi enamat. Veel üks inimene näitas venelastele, et nad ei hooli õiglusest. See on tema maine hävitamine. Ta kustutas selle,» ütles ajakirjanik.