Leo Kunnas: milleski pidi Putin järgi andma

Tema hinnangul on oluline küsimus, mis on Valgevene juhi Aleksandr Lukašenka ja Prigožini tehingu muud punktid, milles kokku lepiti. «Kõige tähtsam on see, et Prigožini rünnaku teravik polnud suunatud [president Vladimir] Putini vastu, vaid Šoigu ja [kindral Valeri] Gerassimovi vastu. Kas kokkuleppe osa on see, et Šoigu ja Gerassimov võetakse maha? See on paari lähima päeva võtmeküsimus. Milleski pidi Putin järgi andma, mingi hinna ta pidi maksma selle eest, sest kokkulepe on see, et mõlemad pooled teevad sammu tagasi,» arutles Kunnas.