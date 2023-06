Kreeka parlamendivalimiste soosik on ekspeaminister Kyriákos Mitsotákis

Seekord annavad valimisreegid võitjale 50 lisakohta, nii et Uue Demokraatia võit on üsna kindel.

Ainus oht on võimalus, et paljud kreeklased otsustavad valimistele üldse mitte minna, sest tulemus on niigi selge.

«Ma loodan, et me ei kohtu taas augusti algul,» ütles ta Skai TV-le enne kampaania lõppu laupäeval, kuid lisas, et see on nali.