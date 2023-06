Talibani juht: naistel on Afganistanis hea elu

Afganistani naine istub moonikasvatuse keskel Helmandi provintsis Lashkar Gah lähistel. Pilt on illustreeriv.

Talibani kõrgeim juht tegi pühapäeval avalduse, milles väidetakse, et valitsus on astunud samme Afganistani naiste elu parandamiseks, ehkki naised on avalikust elust taanduma sunnitud ja tüdrukute võimalused haridust saada väga piiratud.