IGOR TARO WAGNERI MÄSSUST ⟩ Klounid lahkusid aga tsirkus jäi

Putini võimu ja jõu monopol Venemaa territooriumi üle on lahtunud sõltumata Prigožini tagasipööramisest. Prigožin on pärast Putini käsku mässulised hävitada elus ja terve ning katkestas oma sõjakäigu kokkuleppe, mitte alistamise tulemusena.

Selle lühikese avantüüri käigus kaotas Vene kaitseministeerium arvatavasti 7 mehitatud lennumasinat koos meeskondadega. Seda on rohkem, kui Ukraina rindel nädala jooksul. Nüüd on selge, et Venemaa territooriumi sügavustes võib relvastatud jõuk liikuda sadu kilomeetreid ilma, et keegi neile vastupanu osutaks.