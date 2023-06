Danilov: Prigožini mäss on esimene etapp Putini süsteemi lammutamisel

Eelkõige on Prigožini «mäss» Danilovi sõnul «esimene etapp (Venemaa autoritaarse presidendi Vladimir) Putini süsteemi lammutamisel» ja Prigožin ise on «ainult osa grupist ja osa plaanist, destabiliseerimisprotsessi jäämäe tipp».

Danilovi sõnul on Venemaal tekkinud seltskond rahulolematuid – julgeolekuametnikke, ametnikke ja oligarhe –, kes «peavad Putini tegevust enda huvidele ja olemasolule surmaohuks, ohuks Vene Föderatsioonile».

«Prigožini Rostovi marss on demonstratsioon kavatsuste tõsidusest, olemasolevatest võimalustest ja tingimuste loomisest võimu ülemineku protsessi alguseks – vabatahtlikuks või sunniviisiliseks. Wagneri või muude struktuuride kolonnid võivad ikkagi Punasele väljakule jõuda,» ütles Danilov.

Samal ajal on tema sõnul Putinil jäänud ainuke võimalus pääseda – võimuladviku täielik puhastamine, Wagneri füüsiline likvideerimine, Prigožini näidiskaristamine, sõjaseisukorra kehtestamine riigis ja ulatuslike repressioonide rakendamine.

«Kas Zolotov-Bortnikovi karistusmasin on võimeline neid funktsioone täitma (jutt käib Venemaa rahvuskaardi direktorist Viktor Zolotovist ja Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juhist Aleksander Bortnikovist), mis on suunatud hipsterite, naiste ja teismeliste peksmisele, on suur küsimus,» ütles Danilov.