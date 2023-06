«Jälgime olukorda Venemaal. Nädalavahetuse sündmused on Venemaa siseasi, kuid need tõendavad veel kord suurt viga, mille president Putin tegi Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja sõjaga Ukraina vastu,» ütles Stoltenberg Vilniuses ajakirjanikele.

«Jälgime ka olukorda Valgevenes,» lisas Stoltenberg. «Mõistame hukka Venemaa teate tuumarelvade paigutamise kohta Valgevenesse. See on mõtlematu ja vastutustundetu. Me ei näe viiteid sellele, et Venemaa valmistuks kasutama tuumarelva, kuid NATO jääb valvsaks.»