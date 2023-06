Saksamaa: paremäärmuslik AfD sai esimese kohaliku valimisvõidu

Ida-Saksamaal Sonnebergis valiti 52,8 protsendiga häältest ringkonnavanemaks Robert Sesselmann.

Umbes 57 000 elanikuga piirkond on üks väiksemaid ringkondi Saksamaal, kuid AfD võit on suur läbimurre erakonnale, mille Tüüringeni liidumaa haru nimetati Saksamaa luureteenistuse poolt paremäärmuslikuks. Kõik peavooluparteid vannuvad regulaarselt, et ei astuks AfD-ga koalitsioonivalitsusse.

AfD Tüüringeri haru juht Björn Höcke tähistas valimisvõitu ja väitis, et see näitab erakonna hiljutist hoogu. «Ja siis valmistume Ida-Saksamaal toimuvateks [kohalikeks] valimisteks, kus saame tekitada tõelise poliitilise maavärina,» vahendas Höcket meediaväljaanne Deutsche Welle, viidates liidumaade parlamendivalimistele Ida-Saksi, Tüüringi ja Brandenburgi liidumaades.

Kuidas reageerisid AfD vastased?

Tüüringeri sotsiaaldemokraadist (SPD) siseminister Georg Maier kirjeldas tulemust häiresignaalina kõigile demokraatlikele jõududele ning kutsus üles jätma parteipoliitilised huvid ja tegema kõrvale, et ühiselt demokraatiat kaitsta.

Saksamaa Juutide Kesknõukogu president Josef Schuster ütles, et kuigi iga AfD valija ei ole paremäärmuslike vaadetega, on erakond ise seda. «See on murdepunkt, mida riigi demokraatlikud poliitilised jõud ei saa lihtsalt aktsepteerida,» ütles Schuster RND-le.

Ka rahvusvaheline Auschwitzi komitee väljendas õudust. «Täna on kurb päev Sonnebergi, Saksamaa ja demokraatia jaoks,» ütles tegevdirektor Christoph Heubner. «Enamik valijaid on ilmselgelt öelnud hüvasti demokraatiale ja valinud teadlikult paremäärmusliku hävituspartei, kus domineerib nats.»

Mis oli kaalul?

Selle kuu alguses jäi Sesselmann valimiste esimeses voorus vaid mõne protsendipunktiga otsesest võidust ilma.

AfD kandidaadi tugev tulemus tekitas teistes erakondades ärevust, sest kõik teised peamised erakonnad - SPD, Rohelised, neoliberaalne FDP ja sotsialistlik Vasakpartei - toetasid ametisolevat kandidaati.

Kuigi tegemist on kõrgeima poliitilise ametikohaga sellel väikesel poliitilisel areenil, on see roll ise vaid mõõduka tähtsusega ja omab üsna piiratud võimu. Sesselmann paljudeks ülesanneteks on kas liidumaa või föderaalparlamendi seaduste rakendamine kohalikul tasandil.

Kriitikud kardavad AfD poliitilist võimu mistahes määral ja nimetavad erakonda ksenofoobseks ja demokraatiavastaseks, vahendab DW.

AfD edusammud

AfD eilset võitu peetakse oluliseks verstapostiks paremäärmuslikule erakonnale, mille toetus protsent on üleriigiliselt 18 ja 20 protsendi vahel.