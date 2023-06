Ukraina soovib saada selget kutset NATOsse

«Mõistame, et laiaulatusliku sõja tingimustes on täpset tärminit anda võimatu. Aga kui julgeolekuolukord lubab, saab see võimalikuks,» ütles ta, teatas presidendikantselei pressiteenistus.

Jermaki sõnul käivad partneritega igapäevased konsultatsioonid ja läbirääkimised, et eelseisev tippkohtumine oleks Ukraina jaoks tulemuslik.

«Ukraina seisukoht: oodatav tulemus on saada juuliskuisel tippkohtumisel kutse ühinemiseks lihtsustatud korras. Aga mis on oluline, me tahaksime saada täiesti selge märguande, mis kinnistaks Ukraina tee NATO liikmesuse poole. Kui jätkata nüüd vaid avatud uste poliitikat, saadame Venemaale halva signaali, et ta võib jätkata kõige sellega, mida ta Ukrainas iga päev teeb,» rõhutas ta.

«Usun, et Saksamaa suudab teha ajaloolise otsuse. Oleme valmis jätkama konsultatsioone, kohtuma oma partneritega, kui küsimusi jääb. Mis puudutab meie seisukohta, siis oleme selles kindlad,» lisas Jermak.

NATO endine peasekretär Anders Fogh Rasmussen märkis omalt poolt, et Vilniuse tippkohtumisel peaks Ukraina saama nii julgeolekutagatised kui ka signaali alliansi liikmesuse väljavaadete kohta.

Ta rõhutas, et usub juulis toimuval tippkohtumisel Ukrainale julgeolekugarantiide andmisse ning väljendas veendumust, et Ukraina riigi tulevik on NATOs.