Šveitsi luure: meie riigist sai Vene ja Hiina spioonikeskus

«Venemaa on hävitanud Euroopas reeglitel põhineva rahukorra. Rahvusvaheliste rahu ja julgeoleku säilitamise foorumite nagu ÜRO või Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) efektiivsus on jätkuvalt languses, stabiilse uue maailmakorra märke ei ole.»

Šveitsi üldist julgeolekuolukorda kujundab suurriikide kasvav rivaalitsemine, mida on võimendanud sõda Ukrainas. Näha on liikumist bipolaarse maailmakorra suunas, mida kujundab USA ja Hiina rivaliteet, kuid hetkel on Šveitsi julgeolekukeskkonna keskmes Venemaa sõda Ukrainas, märkis FIS.

«Oht, mida Šveitsi jaoks kujutab (peamiselt Vene ja Hiina) spionaaž, on suur. Euroopas on Šveits nende riikide seas, kus on kõige enam diplomaadi kattevarjus tegutsevaid Vene luurajaid. Osalt tuleneb see Šveitsi rollist rahvusvaheliste organisatsioonide asukohana,» kirjutas luureamet.