AUDIOSÕNUM ⟩ Prigožin selgitas mässu väidetavaid tagamaid

Prigožin selgitas, et nad ei võtnud Putinit sihikule, kuid Moskvasse marssimise eesmärk oli vältida Wagneri erasõjafirma tegevuse lõpetamist 1. juulil.

«Wagner kahetseb, et nad tabasid Vene lennuväge ja nad pöördusid ümber, et vältida Vene sõdurite vere valamist. Me ei marssinud valitsuse kukutamiseks, vaid oma protesti demonstreerimiseks.»