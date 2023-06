ANALÜÜS ⟩ Mässukatse näitas Venemaa režiimi mõrasid, aga Putin püsib kindlalt

Mässukatse näitas, et Putini loodud süsteemis on mõrad, mis teevad Kremli võimuvertikaali arvatust kergemini haavatavaks. Samuti paljastus, et eliidi ja rahva toetus Putinile ei pruugi olla nii suur ja üksmeelne, nagu on välja paistnud. Aga praegu pole selgeid märke, et Putin on kaotamas kontrolli võimu üle.

«Putinile oli mässukatse muidugi kaotus, aga mitte selline kaotus, millega muutub kõik tema jaoks tagasipöördumatult halvemuse suunas,» ütles Postimehele Helsingi Ülikooli professor, Peterburist pärit politoloog Vladimir Gelman. «Praegused sündmused pole sellised, mis oleksid olukorda riigis palju muutnud.»

«Putin ja tema süsteem sai tugevalt kannatada, kuid ei ole vaja illusioone – see süsteem pidas vastu,» rõhutas ka Andrei Kolesnikov, kes on üks väheseid kui mitte ainus tuntud liberaalsete vaadetega Vene politoloog, kes siiani elab Moskvas. «Sõda keegi peatama ei hakka,» lisas Kolesnikov, kes on Carnegie fondi Euraasia uuringute keskuse vanemteadur.

Samuti Moskvas elav politoloog Konstantin Kalatšev oli veendunud, et Putin võib tahta sõjategevuse hoogustumist Ukrainas. Tema loogika seisnes selles, et pärast mässukatset on Putinil ja Venemaa sõjaväelisel juhtkonnal vaja näidata sõjalist edu rindel.