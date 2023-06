Prigožin, kes ei täpsustanud Telegrami pöördumises oma asukohta, kuid kes mõne allika andmetel viibis Minskis, lisas, et tema palgasõdurite marss Moskva poole näitas tõsiseid julgeolekuprobleeme Venemaal. Samuti seda, et linnades, kuhu wagnerlased jõudsid, avaldati neile toetust. Ühtlasi kinnitas ta, et Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka vahendusel sõlmitud kokkulepe võimaldab Wagneril tegevust jätkata.