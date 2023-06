Putin: Wagneri mäss oleks nagunii maha surutud

Putin tänas ühtlasi venelasi põhiseadusliku korra toetamise eest. «Tänan teid vastupidavuse, solidaarsuse ja patriotismi eest. See kodaniku solidaarsus on näidanud, et igasugune väljapressimine ja katsed tekitada sisemisi rahutusi on määratud läbikukkumisele. Kordan veel kord: näidati ühiskonna kõrgeimat konsolideerumist, täidesaatvat ja seadusandlikku võimu kõigil tasanditel,» sõnas riigipea.