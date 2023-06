Ukrainlased vabastasid Rivnopili küla lõunarindel, mille saatus oli iseenesest mõni aeg tagasi otsustatud. Saavutus on sedavõrd meeldivam, et Vene pool lubas seda iga hinna eest kaitsta. Väikeseid võite on mujalgi, kuid Ukraina pole teinud vastupealetungis veel otsustavat käiku ning keskendub endiselt tagalalöökidele ja eelduste loomisele, kirjutab riigikogu liige (Eesti 200) ja sõjavaatleja Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.