Orbáni hinnangul ei nõrgestanud Wagneri mäss Putinit

Orbán ütles eile intervjuus meediaväljaannetele Bild, Die Welt ja Politico, et ei pea juhtunut olulise tähtsusega sündmuseks.

«Kui keegi spekuleerib, et ta (Putin) võib ebaõnnestuda või teda võidakse välja vahetada, siis ei mõista ta vene rahvast ja Vene võimustruktuure,» ütles Ungari valitsusjuht.

Orbáni hinnangul näitas see, et mäss lõppes ööpäevaga, hoopis tugevust. Ta prognoosis, et Putin on president ka 2024. aastal.

Ungari peaministri sõnul põhineb tema hinnang asjaolul, et Putin on populaarne ja tema võimu toetavad struktuurid tugevad. Ta viitas relvajõududele, eriteenistustele ja politseile.

Ukraina sõjast rääkides ütles Orbán, et ei poolda praegu kohtumõistmist Putini üle, kuigi rahvusvaheline kohus andis välja määruse ta vahistada. «Me saame rääkida sõjakuritegudest pärast sõda,» sõnas ta.

Ungari valitsusjuhi sõnul tuleks praegu keskenduda relvarahule ja läbirääkimistele ning konflikti pooltel on vaja tulla lauda. Kutsuda keegi kõnelustele ja öelda, et «me võtame su kinni», ei ole just parim mõte, lisas ta.