KARMO TÜÜR ⟩ Wagneri episood igivanas mängus

Tegelikult oleks paslik korrata Venemaa kunagise peaministri sõnu: «mitte kunagi varem ei ole nii olnud ja nüüd siis jälle!» Ehk siis tegelikult on kõik see uus hästi unustatud vana. Või isegi mitte unustatud, vaid niivõrd teistmoodi välja mängitud, et me ei kipu vana mustrit uues esituses ära tundma.