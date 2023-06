ÜLEVAADE ⟩ Putin pagendas Wagneri Valgevenesse

Esmaspäeva õhtul ette teatamata tele-eetrisse ilmunud vihane Putin kuulutas, et Prigožini ülestõus oli algusest peale hukule määratud ning riik näitas reetliku mässu valguses üles ühtsust.

«Igasugune väljapressimine või soov tuua Venemaale segadust on hukule määratud. Ma võtsin ette samme, et vältida laialdast verevalamist,» lausus Putin, andes mõista, et Wagneri üllatavalt kiire jõudmine Moskvast 200 kilomeetri kaugusele tulenes tema korraldusest vägivalda vältida.