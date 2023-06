Stoltenberg ütles, et NATO lepib järgmisel nädalal Leedus peetaval tippkohtumisel kokku oma kaitse tugevdamises, et turvata kõiki liikmesriike, eriti neid, mis piirnevad Venemaa liitlase Valgevenega.

«Vara on anda lõplikku hinnangut tagajärgede kohta tõsiasjale, et Prigožin on kolinud Valgevenesse ja väga tõenäoliselt viiakse Valgevenesse ka osa tema vägesid,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele.