Klimti viimane portree müüdi rekordilise 86 miljoni euroga

Maal, mida on kirjeldatud kui «kaunist, rikkalikku ja peibutavat portreed tundmatust naisest», leiti Klimti ateljeest molbertilt, kui ta 1918. aasta veebruaris ootamatult 55 aasta vanuselt suri.

Oksjonimaja esindaja Helena Newmani sõnul on pilt maalitud Klimti loome kõrgajal, kui ta tegi mõned oma kõige kuulsamad, aga ka kõige eksperimentaalsemad tööd.

Seni on Euroopas kunstioksjonil kõrgeima hinnaga maha müüdud Šveitsi skulptori Alberto Giacometti «Kõndiv mees I», mis osteti 2010. aastal 65 miljoni naela eest.

Klimti potreed on jõudnud oksjonitele väga harva. Sotheby's ütles, et eelmine sama hinnaklassi töö «Adele Bloch-Baueri portree II» müüdi 2006. aastal New Yorgis Christie'se oksjonil 87,9 miljoni dollari eest.