USA luure hinnangul teadis kõrge Vene kindral Prigožini mässukavast

Lehe allikate sõnul püütakse nüüd välja selgitada, kas kindral Sergei Surovikin ainult teadis või aitas ka kavandada Wagneri mässu, mis oli kõige dramaatilisem väljakutse diktaator Vladimir Putini 23 aastat väldanud võimule.

Analüütikud ütlevad, et Surovikin on lugupeetud sõjaväejuht, kelle juhtimisel tugevdati pärast Ukraina mullust vastupealetungi Venemaa kaitset kogu rindejoone ulatuses. Jaanuaris vahetati Surovikin välja kindralstaabi ülema Valeri Gerassimoviga, kuid ta säilitas oma mõju sõjaliste operatsioonide juhtimisel ja on endiselt relvajõududes populaarne.

USA ametnike sõnul on märke, et ka teised Vene kindralid võisid toetada Prigožini katset kaitseministeeriumi juhtkonda jõuga muuta. Endised Ühendriikide ametiisikud ütlesid, et Prigožin poleks oma mässu algatanud, kui ta poleks uskunud, et teised võimupositsioonidel olevad inimesed talle appi tulevad.