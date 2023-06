Mägi-Karabahhis tapeti separatistide väitel 4 Armeenia sõdurit

Täna hommikul «avasid Aserbaidžaani relvajõudude üksused suurtükitule» Armeenia positsioonide pihta, teatas Artsahhi kaitsearmee, lisades, et Aserbaidžaani «järjekordse provokatsiooni tagajärjel hukkus neli sõjaväelast».

Hilisemas avalduses ütlesid separatistid, et olukord piiri ääres on nüüd «suhteliselt stabiilne».

Ajalooliselt on Venemaa olnud peamine vahendaja kahe endise liiduvabariigi vahel, kuid kui Moskva on oma sissetungiga Ukrainasse järjest enam plindris, on USA ja Euroopa Liit üha aktiivsemad.