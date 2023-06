Küsitlus: soomlased ei pea Rootsit sõjaliselt tugevaks

«Rootsi on arendanud viimasel ajal riiklikku kaitsevõimet, aga paistab, et soomlased ei ole sellest veel teadlikud,» ütles Hanasaari juht Gunvor Kronman STTle.

67 protsenti rootslastest ja 57 protsenti soomlastest leidis, et kriisivalmidus on üks kahe riigi koostöö tähtsamaid valdkondi.

«Koroonapandeemia puhkedes teadvustati kiiresti, et riigid on tugevalt üksteisest sõltuvad. On positiivne, et ühiselt tahetakse arendada muudki kui sõjalist ettevalmistust,» ütles Kronman.