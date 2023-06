Ukraina süüdistab kohalikku meest Kramatorski raketirünnaku juhtimises

Ukraina politsei sõnul oli restoranis hukkunute hulgas kolm last ja 61 inimest sai vigastada.

Esialgu ütlesid ametnikud, et Kramatorskit rünnati pind-õhk tüüpi raketiga S-300, hiljem ütles aga politsei, et need olid hoopis lühimaa ballistilised raketid Iskander.