Eesti vaimse tervise eksperdid lähevad Ukrainasse psühholoogilist abi andma

Ukraina Teaduste Akadeemia liige, Rahvusvahelise Arstide Assotsiatsiooni esimees Karpaatia regioonis dr Oleksandr Marusyn sõnas, et tingimustes, kus toimub Venemaa ja Ukraina sõda, on rehabilitatsiooni küsimus Ukraina rahvusliku julgeoleku küsimus: «Psühholoogiline rehabilitatsioon on olulisel kohal militaarpersonali kaasaegses taastusravis, kuna sõjast põhjustatud stress on kroonilist päritolu ning sel on kalduvus aja jooksul järk-järgult halveneda.»