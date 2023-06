Poola sai esimese partii USA Abramsi tanke

Poola võimud on tellinud Ühendriikidelt kokku 366 Abramsit, esimesed 14 jõudsid nüüd Szczecini sadamasse.

«Esimesed tankid on juba Poola pinnal, see on Poola sõjaväele tähtis päev,» ütles Błaszczak ajakirjanikele.