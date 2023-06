Šveitsi parlament ei lubanud mahakantud tanke Ukrainale saata

«Liidunõukogu jõudis järeldusele, et 96 tanki müük ei ole kehtiva seaduse alusel võimalik. See samm oleks eelkõige vastuolus sõjamaterjalide seadusega ja tooks kaasa erapooletuspoliitika muutmise,» öeldi Šveitsi valitsuse avalduses.

Põhimure on, et Šveitsi relvatööstus on üsna tihedalt lõimitud Euroopa relvatööstusega. Seetõttu tõkestab Šveits tegelikult mitut tüüpi sellega vaid kaudselt seotud relvade tarnimist. Näiteks piirati õhutõrjerelvade Gepard tarneid pikka aega, sest nende laskemoona toodab just Šveits.