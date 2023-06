Aeg tiksub Venemaale küüditatud Ukraina laste kahjuks

Nimeliselt on tänaseks teada 19 500 Ukraina last, kes on sõja ajal okupeeritud aladelt viidud Venemaale. Tõenäoliselt on neid lapsi aga kümneid kordi rohkem, hindavad Venemaale küüditatud Ukraina laste teemaga tegelevad organisatsioonid. Venemaa on ise avaldanud, et on okupeeritud aladelt ära viinud üle 740 000 lapse. Juuni lõpu seisuga on Venemaalt tagasi koju Ukrainasse jõudnud kõigest 373 last.