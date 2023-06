ÜLEVAADE ⟩ Ukrainlaste vaimset tervist lapitakse mitu põlvkonda

«Selle sõja otsesed psühholoogilised tagajärjed kestavad vähemalt 35–40 aastat,» ütles psühholoog Viktoria Solovjova CNNile. «Kõik, mis juhtus, kandub põlvest põlve edasi. Trauma ei tunne piire: need, kes on Ukrainas, ja need, kes on põgenenud, vajavad võrdselt stabiilsust ja normaalsustunnet.»

Kiievis asuv Pavlivka psühhiaatriahaigla ravis varem skisofreenikuid, traumeeritud sõdurite jaoks avatud eriosakond kasvas aga paari nädalaga saja voodikohani. The New York Times vestles seal nooremleitnant Ruslaniga, kellel on korduv õudusunenägu: ta varjub kaevikusse, kuid avastab, et tegemist on hauaga. Haigla juht Vjatšeslav Mišjev rääkis, et pärast kolme või nelja nädala pikkust ravi naasevad sõdurid oma üksustesse, kus neid hindab arstlik komisjon. Mišjevi sõnul läheb rindele tagasi umbes 70 protsenti haiglasse ravile tulnud mehi.