RAINER SAKS ⟩ Vene armee ei teinud Wagneri peatamiseks midagi, seega kindlasti järgnevad puhastused

Wagneri mässu järelmõjud alles koguvad hoogu. Praeguseks hetkeks peale Wagneri ühe juhi Prigožini suuremat ümberpaiknemist Valgevene territooriumile toimunud ei ole. Kõik märgid näitavad, et käivad läbirääkimised igasugu detailide üle. Mingisugune selgus nende alluvuse ja varustamise üle tuleb ju kindlaks määrata. Samas on ka selge, et Wagneri potentsiaal uut mässu korraldada on oluliselt langenud.

Eile levis Venemaa meedias info, et arreteeriti Vene armee kindral Surovikin, kes on sõjalistes operatsioonides Ukraina vastu kogu aeg prominentselt esil olnud. Ametlikku kinnitust selle kohta ei ole. Teda kahtlustatakse kui mitte mässukatses osalemises, siis vähemalt sellele kaasa aitamiseks. Venemaa president võib pidada sõjaväelastele tänukõnesid ja anda neile medaleid mässu näilise mahasurumise eest, kuid tegelikult saavad kõik aru, et armee ei teinud Wagneri peatamiseks mitte midagi. Ei ole kahtlust, et Venemaa president saab sellest ise kõige paremini aru ning puhastused armees peaks kindlasti järgnema. Probleemiks on sõda Ukrainas, mis ei lase karistusaktsioone kiiresti läbi viia. Kindlasti saab Wagneri mässul olema väga suur mõju sõja edasisele kulgemisele Ukrainas.

Ukraina vägede ülemjuhataja avaldas oma vestluse kohta USA kõrgema väejuhatusega teate, et strateegiline initsiatiiv sõjas on nüüdsest Ukraina vägede käes. Antud juhul võiks see tähendada, et Venemaa oma tegevustega on reageeriv pool Ukraina operatsioonidele. Tegemist on eelkõige tugeva informatsioonile surve avaldamisega Vene armeele hetkel, kus neil on käimas sisemised segadused. Ukraina on aktiivsem pool juba mõnda aega, aga võib öelda, et nüüdseks on initsiatiiv kindlalt enda kätte saadud ning Venemaa ei ole nüüd enam suuteline viima läbi suuremaid pealetungi operatsioone.