«Me ei räägi täna liikmesusest. Oleme adekvaatne riik ja mõistame, et me ei saa sõja ajal NATO liikmeks, kuid tahame olla kindlad, et saame selleks pärast sõda,» ütles Ukraina president ühisel pressikonverentsil Leedu ja Poola presidendiga eile Kiievis.

«Ja see on just see märguanne, mida me ootame: et pärast sõda saab Ukraina NATO liikmeks.»