The Timesis viidatud anonüümsete allikate kohaselt himustaksid liitlased oma uueks peasekretäriks praegust Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit. Tuleval aastal lõppeks sakslanna ametiaeg komisjoni eesotsas.

Von der Leyeni teeksid lisaks tõestatud juhikogemusele sobivaks ka asjaolud, et tal on endise Saksa kaitseministrina vastava valdkonna taust, allianss tahaks ka lõpuks esimese naissoost juhi saada ja vastavalt traditsioonile on NATO peasekretär Euroopa riigi esindaja.