Kreml keeldus kommenteerimast kindral Surovikini vahistamist

«Ei, kahjuks mitte. Soovitan võtta ühendust kaitseministeeriumiga, see on ministeeriumi eesõigus,» vastas ta ajakirjanikele küsimusele, kas ta saab kommenteerida teavet, et Surovikin on ametist vabastatud.

Peskovilt küsiti ka, kas president Vladimir Putin usaldab Surovikinit jätkuvalt.

«Siin me räägime sellest, et ta (Putin) on kõrgeim ülemjuhataja ja töötab koos kaitseministri ja peastaabi ülemaga. Mis puutub ministeeriumi struktuuriüksustesse, siis palun võtta ühendust ministeeriumiga,» vastas Kremli esindaja.

Kui Peskovil paluti selgitada, kus kindral Surovikin praegu on ja kas teave tema vahistamise kohta vastab tõele, vastas ta: «Mul pole siin midagi lisada sellele, mida ma sel teemal juba ütlesin.»

Ajakirjanikud palusid Peskovil kommenteerida ka seda, kas Kreml peab vajalikuks Prigožiniga suhelnud ja temaga sidemeid omanud julgeolekuametnike ametikohtadelt kõrvaldamist.

Sellele ütles Peskov: «See küsimus ei ole absoluutselt minu ala. Mul ei ole sel teemal rohkem midagi öelda.»

Hollandis baseeruv Vene sõltumatu ajaleht Moscow Times teatas kolmapäeval Surovikini vahistamisest. Info põhineb kahel Vene kaitseministeeriumi allikal.

USA ajaleht New York Times teatas varem ametlikele allikatele viidates, et Surovikin teadis Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini mässuplaanidest ette. Lehega vestelnud ametnikud ütlesid, et said oma teabe USA luure olukorraaruannetest.

Surovikin kutsus nädalavahetusel avalikult Prigožinit üles lõpetama jõupingutused Venemaa sõjaväelise juhtkonna kukutamiseks.