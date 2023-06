«Kuumusest räägitakse praegu nii palju, sest eelmisel suvel tähendas see väga palju,» rääkis Simson Postimehele. «Eelmine suvi oli Euroopas rekordpõud. See tähendas, et väga suured hüdroenergiavõimsused olid turult väljas: Hispaanias, Portugalis ja ka Prantsusmaal andsid hüdroelektrijaamad kümnendi madalaimat toodangut.»