POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Prigožini marss pani mõned ELi liidrid muretsema Putini pärast

Vladimir Putini võimu stabiilsuse küsimus on teinud mõned ELi maad murelikuks.

Brüsselisse Euroopa Ülemkogule saabunud valitsusjuhid ja riigipead kordasid jaanipäeval maailma üllatanud Jevgeni Prigožini toimetamist kommenteerides valdavalt sõnumit, et see on Venemaa enda asi.